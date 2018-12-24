Звезда «Рабыни Изауры» впервые посетила Москву

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Звезда бразильских сериалов Луселия Сантус впервые приехала в Москву, передает ТАСС.

По словам Сантус, визит в Россию был ее давней мечтой. «Сериал был популярен во всем мире, но больше всего я слышала о своей популярности в России», — сказала она, добавив, что много лет назад она могла оказаться в России в составе делегации президента Бразилии, но не смогла оставить дома маленького сына.

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«Рада, что приехала сюда именно сейчас, перед Новым годом, украшение улиц меня просто поразило. В Бразилии сейчас 50 градусов, Дед Мороз туда просто не доедет», — посмеялась актриса, похвалив убранство праздничной Москвы.

Луселия Сантус ранее сняла документальный фильм о Китае, однако аналогичного проекта о России пока не планирует. «Чтобы воплотить в жизнь эту идею, нужно больше погрузиться в культуру России», — сказала она.

Сериал «Рабыня Изаура», дебютный для актрисы, вышел на советские экраны 30 лет назад. Также она снималась в сериалах «Глупый Купидон», «Живая вода», «Война полов» и «Сеньорита».