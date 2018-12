Обама примерил на себя роль Вашингтона

Экс-президент США Барак Обама примерил на себя роль первого главы государства Джорджа Вашингтона, сообщает The New York Times.

Экс-президент прочитал речь от лица Вашингтона в ремиксе на одну из песен мюзикла «Гамильтон». Трек назван «One Last Time (44 Remix),» Обама был 44-м президентом США.

Реклама

Автор музыки и слов «Гамильтона» Лин-Мануэль Миранда также опубликовал фото из студии, где Обама запечатлен с участниками оригинального актерского состава мюзикла.

Ранее Барак Обама дал совет американцам, после того как проведенную им реформу здравоохранения признали неконституционной.

Gnight!

See you in 2019! pic.twitter.com/GZl4cxK6gO