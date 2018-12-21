Лещенко высказался за маркировку нецензурных песен

Народный артист РСФСР Лев Лещенко высказался за маркировку песен с нецензурной лексикой, поддержав ранее выдвинутую инициативу композитора Игоря Матвиенко.

Идею Лещенко встретил с воодушевлением. «Рядом с нами дети, матери, сестры. Как можно в их присутствии ругаться? К сожалению, изжить мат невозможно, но надо стремиться локализировать», — цитирует Лещенко ТАСС.

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Композитор и продюсер Игорь Матвиенко предложил маркировать песни в ходе заседания Совета при президенте России по культуре и искусству.

В ноябре 2018 года Лев Лещенко получил государственную награду от президента России Владимира Путина.