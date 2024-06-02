Страны ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти в 2025 году

Министры стран — участниц ОПЕК+ договорились о продлении действующих квот на добычу нефти до конца третьего квартала 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.

«Продлить уровень общей добычи нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК... начиная с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года», — отмечается в коммюнике по итогам заседания.

Также на встрече было решено поднять разрешенный уровень добычи «черного золота» для Объединенных Арабских Эмиратов на 2025 год на 300 тысяч б/с до до 3,519 млн б/с.

Мероприятие прошло в гибридном формате: часть министров встретились в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), а остальные присоединились к встрече онлайн.

24 мая сообщалось, что министерская встреча государств — участников ОПЕК+ запланирована на 2 июня.

ОПЕК+ расшифровывается как Организация стран — экспортеров нефти плюс. Данное объединение включает в себя государства — экспортеры нефти, как входящие в состав ОПЕК, так и не являющиеся ее членами. В частности, к последней категории относятся РФ и Казахстан.

В 2024 году мировой рынок нефти будет достаточно хорошо сбалансирован по спросу и предложению, при этом цены могут держаться в коридоре $70-90 за баррель. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто.

Ранее Путин раскрыл объемы добычи нефти в РФ с начала 2024 года.