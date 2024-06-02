Россиянам рассказали, к каким врачам обращаться для лечения храпа

Диагностикой и лечением храпа занимаются оториноларингологи и сомнологи, но может понадобиться помощь других врачей. Об этом aif.ru рассказала врач-кардиолог Полина Концедайло.

Врач рекомендовала страдающим храпом сначала обратиться к оториноларингологу. При необходимости он направит на эндоскопическое исследование носа и глотки, компьютерную томографию околоносовых пазух, полисомнографию, кардиореспираторное мониторирование. При лечении храпа может потребоваться консультация сомнолога, невролога, ортодонта, эндокринолога и других специалистов, — это определит ЛОР.

Способ лечения храпа зависит от причины: кому-то достаточно похудеть или принимать лекарства против патологий ЛОР-органов, нервно-мышечных, эндокринных заболеваний. Могут быть полезны вспомогательные устройства, которые контролируют челюсть и нос (внутриротовые аппликаторы, клипсы и пластыри), либо не дают человеку перевернуться на спину (позиционная терапия). Хирургическое лечение может включать удаление небных миндалин или аденоидов.

Ранее врач назвала гормональные нарушения, приводящие к храпу.