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Россиянам рассказали, к каким врачам обращаться для лечения храпа

Кардиолог Концедайло: лечение храпа нужно начать с приема отоларинголога

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Диагностикой и  лечением храпа  занимаются оториноларингологи и  сомнологи, но может понадобиться помощь других врачей. Об  этом aif.ru рассказала врач-кардиолог Полина Концедайло.

Врач рекомендовала страдающим храпом сначала обратиться к оториноларингологу. При необходимости он направит на эндоскопическое исследование носа и  глотки, компьютерную томографию околоносовых пазух, полисомнографию, кардиореспираторное мониторирование. При лечении храпа может потребоваться консультация сомнолога, невролога, ортодонта, эндокринолога и других специалистов, — это определит ЛОР.

Способ лечения храпа зависит от  причины: кому-то достаточно похудеть или принимать лекарства против патологий ЛОР-органов, нервно-мышечных, эндокринных заболеваний. Могут быть полезны вспомогательные устройства, которые контролируют челюсть и нос (внутриротовые аппликаторы, клипсы и  пластыри), либо не дают человеку перевернуться на спину (позиционная терапия). Хирургическое лечение может включать удаление небных миндалин или аденоидов.

Ранее врач назвала гормональные нарушения, приводящие к храпу.

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