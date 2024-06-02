На всей территории Южной Осетии произошло отключение света

Авария на линии электропередачи (ЛЭП) привела к отключению света на всей территории Южной Осетии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства республики по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В заявлении отмечается, что авария произошла на инфраструктурном объекте в Дзауском районе. Последний занимает северные, северо-западные и северо-восточные территории Южной Осетии.

«На предполагаемое место аварии выехали специалисты ГУП «Энергоресурс», — добавили в МЧС республики.

Другие подробности о случившемся в настоящее время не уточняются.

Южная Осетия уже неоднократно оставалась без света из-за неблагоприятных погодных условий и профилактических ремонтных работ. Электроэнергию в республику поставляет РФ. Для этого используется ЛЭП, которая проходит по территории Северной Осетии.

В ноябре прошлого года в Южную Осетию также прекратила поступать электроэнергия. Причиной послужил ураганный ветер в Северной Осетии, из-за которого произошло аварийное отключение линии электропередачи.

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