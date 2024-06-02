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Экс-разведчик США рассказал, что станет с Украиной после поражения в конфликте

Экс-разведчик США Риттер: страны Запада ликвидируют Украину после ее поражения

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Global Look Press

Западные страны избавятся от Украины, как только она окончательно потерпит поражение в конфликте с РФ. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Gegenpol предупредил разведчик Вооруженных сил США в отставке Скотт Риттер.

По словам эксперта, Москва уже победила в вооруженном противостоянии с Киевом. Он добавил, что в данный момент ничто не сможет изменить исход боевых действий.

«Я думаю, что сейчас цель [западных стран] состоит в том, чтобы использовать Украину, чтобы нанести РФ как можно больше вреда, но затем она будет ликвидирована», — подчеркнул Риттер.

В то же время бывший разведчик усомнился, что страны — члены НАТО прислушаются к призывам ввести бесполетную зону над Украиной. Реализация этой инициативы означала бы, что союзники совершили акт войны против Москвы, пояснил эксперт.

13 мая агентство Reuters сообщило, что немецкие власти отвергли предложенную Североатлантическим альянсом идею о введении бесполетной зоны над Украиной. Речь идет о закрытии неба над страной с помощью сил противовоздушной обороны (НАТО).

Как рассказал источник в правительстве Германии, руководство страны уже один раз отклонило соответствующий запрос. Он добавил, что позиция Берлина по этому вопросу до сих пор не изменилась.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предсказал уничтожение Украины из-за ее отказа от переговоров с РФ.

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