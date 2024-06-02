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Греческий инструктор в Киеве уже учит украинцев управлять F-16

Defence-point: пилот ВВС Греции в Киеве обучает украинцев полетам на F-16

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Ints Kalnins/Reuters

Первый офицер военно-воздушных сил Греции уже находится в Киеве в качестве инструктора украинцев по использованию истребителей F-16, предоставленных «в качестве подарка» различными странами-членами НАТО. Об этом сообщает defence-point.gr.

В публикации отмечается, что Греция уже почти четыре десятилетия эксплуатирует F-16 в связи с турецкой агрессии. Благодаря этому, ВВС страны накопили опыт и знания в использовании истребителей данного типа, особенно в ближнем воздушном бою.

Издание подчеркивает, что присутствие греческого пилота в Киеве является частью инициативы «Коалиции по обучению F-16», которая была создана в июле 2023 года на саммите в Вильнюсе. Он будет обучать украинских пилотов, а также технический и вспомогательный персонал.

До этого президент Украины Владимир Зеленский на полях форума «Шангри-Ла» провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, в ходе которой стороны обсудили укрепление системы ПВО республики и поставки истребителей F-16.

Ранее Зеленский обсудил с делегацией США право Киева бить западным оружием по РФ.

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