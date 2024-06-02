Стали известны подробности о разделе имущества Нюши после развода

Певице Нюше (Анне Шурочкиной — настоящее имя) и бизнесмену Игорю Сивову оказалось нечего делить после развода. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у Нюши и Сивова нет общей недвижимости. Артистка владеет квартирой на Карамышевской набережной площадью 159 квадратов. Певица приобрела жилье в 2016 году. Недвижимость оценивают в 68 миллионов рублей. Сивов же владеет квартирой в Казани, где прописан.

Как отмечает Shot, Шурочкина и Сивов не могут претендовать на жилье друг друга, так как оно было приобретено до брака. Также у экс-супругов нет автомобиля.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.

7 мая Нюша объявила о расставании с бизнесменом. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

Ранее бывший муж Нюши обсудил с психологом измены после развода.