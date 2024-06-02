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Финляндия отказалась от перехода российских фигуристов

Мякеля заявила, что российские фигуристы не смогут выступать под финским флагом

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Raniero Corbelletti/Global Look Press

Исполнительный директор Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякеля заявила об отказе от перехода российских фигуристов под финский флаг. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Пока идет конфликт, граждане России не могут выступать под финским флагом», — заявила Мякеля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов до участия в летних Олимпийских играх — 2024 при выполнении ряда условий, в том числе, спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов из России от соревнований. Пока вопрос о возвращении россиян на международную арену рассмотрен не был. Последним турниром для российских фигуристов стали Олимпийские игры в Пекине. В 2024 году уже несколько российских фигуристов сообщили о намерениях сменить спортивное гражданство.

Ранее чемпионка мира Ирина Слуцкая объяснила, почему поехала бы на Олимпиаду без флага и гимна.

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