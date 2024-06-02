Командиры ВСУ сообщили тревожные новости для Украины

Украинские командиры пожаловались на плохую подготовку новобранцев. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что, откуда бы ни прибывали новые солдаты, украинские полевые командиры утверждают, что из-за недостаточной подготовки приходится посвящать недели обучению из базовым навыкам, например, стрельбе.

Издание подчеркивает, что принятый весной 2024 года закон об усилении мобилизации не поможет Киеву, если на фоне продвижения ВС Российской Федерации украинские военные будут заниматься подготовкой новичков.

До этого министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о планах создания штурмовых отрядов из бывших заключенных.

Эти подразделения будут состоять исключительно из лиц, отбывавших наказание, и будут функционировать как самостоятельные группы без включения других военнослужащих.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации определенных категорий заключенных, требуя согласия не только самих заключенных, но и командиров, которые создадут специальные подразделения из этих новобранцев.

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