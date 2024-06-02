Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Командиры ВСУ сообщили тревожные новости для Украины

WP: командиры ВСУ пожаловались на плохую подготовку новобранцев

close
100%
Andriy Andriyenko/AP

Украинские командиры пожаловались на плохую подготовку новобранцев. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что, откуда бы ни прибывали новые солдаты, украинские полевые командиры утверждают, что из-за недостаточной подготовки приходится посвящать недели обучению из базовым навыкам, например, стрельбе.

Издание подчеркивает, что принятый весной 2024 года закон об усилении мобилизации не поможет Киеву, если на фоне продвижения ВС Российской Федерации украинские военные будут заниматься подготовкой новичков.

До этого министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о планах создания штурмовых отрядов из бывших заключенных.

Эти подразделения будут состоять исключительно из лиц, отбывавших наказание, и будут функционировать как самостоятельные группы без включения других военнослужащих.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации определенных категорий заключенных, требуя согласия не только самих заключенных, но и командиров, которые создадут специальные подразделения из этих новобранцев.

Ранее на Украине объяснили бронирование клоунов от мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами