Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игрок сборной России не пожалел об уходе из «Зенита» в ЦСКА

Круговой: не жалею об уходе из «Зенита», чувства только положительные

close
100%
Global Look Press

Защитник Данил Круговой, который летом 2024 года пополнит состав московского ЦСКА, признался, что совершенно не жалеет об уходе из петербургского «Зенита». Его слова приводит издание «Спорт день за днем».

«С какими чувствами ухожу из «Зенита»? Только положительные. Четыре года — четыре чемпионства. Очень рад. Уверен, что дальше будет только лучше и интереснее. У меня только положительные эмоции. Не жалею ли об уходе из «Зенита»? Нет, не жалко», — заявил Круговой.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник, который вызывался в сборную России, должен был выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2» и исключен из заявки основной команды. Соответственно, во второй части сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге Круговой за «Зенит» не сыграл.

Круговой выступал за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды.

Ранее Килиан Мбаппе официально стал игроком «Реала».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами