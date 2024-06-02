Игрок сборной России не пожалел об уходе из «Зенита» в ЦСКА

Защитник Данил Круговой, который летом 2024 года пополнит состав московского ЦСКА, признался, что совершенно не жалеет об уходе из петербургского «Зенита». Его слова приводит издание «Спорт день за днем».

«С какими чувствами ухожу из «Зенита»? Только положительные. Четыре года — четыре чемпионства. Очень рад. Уверен, что дальше будет только лучше и интереснее. У меня только положительные эмоции. Не жалею ли об уходе из «Зенита»? Нет, не жалко», — заявил Круговой.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник, который вызывался в сборную России, должен был выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2» и исключен из заявки основной команды. Соответственно, во второй части сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге Круговой за «Зенит» не сыграл.

Круговой выступал за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды.

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