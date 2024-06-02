Еще одна страна отказалась от участия в конференции по Украине в Швейцарии

Саудовская Аравия не планирует принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, так как там не будет представителей России. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на дипломатические источники в Эр-Рияде.

По его данным, 1 июня Владимир Зеленский хотел посетить Саудовскую Аравию. Он намеревался заручиться поддержкой на предстоящей встрече, которая пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Источники DPA отмечают, что теперь его визит в эту страну отложен и может состояться уже только после конференции.

31 мая сообщалось, что Китай не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.

30 мая издание Financial Times сообщало, что Украина запланировала проведение конференции в Швейцарии на 15-16 июня, хотя США предупреждали, что глава Белого дома Джо Байден не сможет посетить мероприятие в указанные дни.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.