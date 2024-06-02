В Калининграде возбудили уголовное дело после массового отравления

В Калининградской области возбудили уголовное дело по факту заболевания сальмонеллезом 33 человек после того, как они воспользовались услугами фирмы по доставке здорового питания. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«В следственном отделе по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», – говорится в сообщении.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что ведомство также занялось проверкой по факту массового заболевания сальмонеллезом.

На днях в Калининградской области сообщили о вспышке сальмонеллеза, в течение суток к врачам с жалобами обратились 15 человек, которые перед этим заказывали еду в «Доставке правильного питания в Калининградской области Musli39». Местный Роспотребнадзор отметил, что число пострадавших увеличилось до 33, среди них один ребенок и один подросток, 21 заболевший получает лечение стационарно.

Ранее в Башкирии 14 человек отравились шаурмой в первый день работы точки.