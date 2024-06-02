«Люди вплавь спасают имущество»: очевидец — о пожаре в лодочном комплексе в Подмосковье

В результате пожара в лодочном поселке БАМ в подмосковном городе Дубна сгорело около 20 гаражей. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец случившегося Сергей. По его словам, дым от пожара был виден в 10 км от поселка. Мужчина отметил, что БАМ горит каждые два года.

«Пожар ориентировочно начался 1,5-2 часа назад. Сгорело около 20 лодочных гаражей, около 80 метров постройки, работают три пожарных расчета. Воду качают из водохранилища по длинному рукаву. Мое имущество не пострадало. Увидел дым из соседней деревни в 10 км, приехал посмотреть. Причина неизвестна пока. Каждые два года стабильно горит и так же сильно, из чего предположительно можно сделать вывод, что не обеспечена противопожарная безопасность на объекте», — сказал он.

По словам Сергея, люди вплавь добираются до своего имущества, чтобы спасти его из пожара. Он отметил, что один человек получил порез, ему оказали помощь и вызвали «скорую».

«Видел одного пострадавшего. Судя по кровотечению, порез. Видимо, второпях поранился. Местными усилиями тампонировали бинтом и перемотали лейкопластырем, но все равно кровь сильно течет. Вызвали ему скорую только что. Люди вплавь спасают имущество, человек в забродных сапогах перешел перешеек между берегом и гаражом, спасал имущество», — пояснил он.

Информация о пожаре в поселке БАМ ранее появилась в социальных сетях. На опубликованном видео с места происшествия можно увидеть, что практически весь лодочный комплекс охвачен огнем. Площадь возгорания и его причины пока неизвестны.

Ранее поезд в Бурятии проехал через горящий лес.