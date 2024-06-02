На Украине заявили о скрытой мобилизации сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

Министерство внутренних дел (МВД) Украины ведет скрытую мобилизацию сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, даже бронирование 100% личного состава ГСЧС Украины не поможет, так как МВД ведет скрытую мобилизацию пожарных спасателей. Работников ГСЧС принудительно заставляют писать рапорты либо на перевод в нацполицию (НПУ), либо на увольнение. Таким образом должно сложиться впечатление, что спасатели по собственной инициативе увольняются из ГСЧС и переходят в НПУ.

Гончаренко добавил, что тем самым руководители снимают с себя ответственность, утверждая, что этих людей не мобилизуют, а в боевые подразделения они якобы идут по собственной инициативе. При этом никаких условий перевода, службы, расторжения контрактов и дальнейших последствий никто не объявляет.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

22 апреля МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных. В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращение на Украину.

Ранее госпогранслужба Украины сообщила, что обнаружила «почти 45 тел» уклонистов.