Стали известны победители международного кинофестиваля в Чите

В Чите завершился XI международный кинофестиваль. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Картина о современном Иране «Ахиллес» удостоилась звания «Лучшего фильма» на кинофестивале. Режиссер ленты — Фархад Деларам. Картина рассказывает о двух беженцах, пострадавших от коррумпированной власти.

Лучшей актрисой Забайкальского международного кинофестиваля стала Мария Родригес Сото за работу в фильме «Мамочка» режиссера Лилианы Торрес. В номинации «Лучший актер» победил Вячеслав Гардер за роль в фильме Эдуарда Жолнина «Анжелюс».

Кинематографист Николай Корякин из Якутии победил в номинациях «Лучший режиссер» и «Приз зрительских симпатий». Режиссер представлял ленту «Тимир» о несчастном подростке, единственным другом которого становится призрак, застрявший между мирами.

Фильм Хлои Робишо «Счастливые дни» получил приз за лучший сценарий. В центре сюжета — талантливая дирижерка Эмма, которая не может найти общий язык с отцом.

Читинский режиссер Сергей Шемякин одержал победу сразу в двух номинациях: за короткометражный игровой фильм и за лучший короткометражный фильм, снятый в Забайкальском крае. Шемякин рассказал, что ему пришлось брать кредит в банке ради съемок ленты.

Губернатор края Александр Осипов также вручил несколько специальных наград российским артистам. Приз «За развитие Забайкальского международного кинофестиваля» получил заслуженный артист России Юрий Беляев, награду «За яркий дебют на Забайкальском международном кинофестивале» забрал актер Александр Балуев, а «За преданность русскому кинематографу» был награжден артист Владимир Стеклов.

Ранее дочери Александра Михайлова сделали предложение прямо на сцене.