В Челябинской области перекрыли трассу из-за ДТП с тремя большегрузами

В Челябинской области один человек пострадал в ДТП с участием трех большегрузов. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Инцидент произошел на 1742-м километре трассы «Москва – Челябинск». По предварительной информации, одна из фур выехала на встречную полосу, там она столкнулась с еще одним габаритным участником движения, после чего врезалась в автомобиль с полуприцепом.
В аварии пострадал водитель первой машины, о характере травм и его состоянии не сообщается. Из-за произошедшего сотрудники ГИБДД перекрыли движение в направлении Челябинска.
«Принимаются все меры по скорейшему оформлению ДТП», – сообщается в публикации.
На кадрах с места инцидента заметно, что участники полностью перекрыли дорогу. Кабина водителя одного из большегрузов существенно деформирована со стороны водителя.
Как сообщает 74.ru, после аварии на участке образовалась десятикилометровая пробка.
Ранее в Петербурге большегруз влетел в самосвал и загорелся.