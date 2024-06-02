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В Челябинской области перекрыли трассу из-за ДТП с тремя большегрузами

В Челябинской области столкнулись три фуры

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«Госавтоинспекция Челябинской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Госавтоинспекция Челябинской области»

В Челябинской области один человек пострадал в ДТП с участием трех большегрузов. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на 1742-м километре трассы «МоскваЧелябинск». По предварительной информации, одна из фур выехала на встречную полосу, там она столкнулась с еще одним габаритным участником движения, после чего врезалась в автомобиль с полуприцепом.

В аварии пострадал водитель первой машины, о характере травм и его состоянии не сообщается. Из-за произошедшего сотрудники ГИБДД перекрыли движение в направлении Челябинска.

«Принимаются все меры по скорейшему оформлению ДТП», – сообщается в публикации.

На кадрах с места инцидента заметно, что участники полностью перекрыли дорогу. Кабина водителя одного из большегрузов существенно деформирована со стороны водителя.

Как сообщает 74.ru, после аварии на участке образовалась десятикилометровая пробка.

Ранее в Петербурге большегруз влетел в самосвал и загорелся.

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