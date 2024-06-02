Силуанов напомнил о наказании за уход от НДФЛ

Министр финансов Антон Силуанов выразил убежденность в том, что россияне не начнут уходить от уплаты налогов после их повышения из-за введения прогрессивного НДФЛ. Его слова приводит Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная, мне кажется, что вряд ли это произойдет», — подчеркнул министр.

При этом Силуанов напомнил, что новая налоговая система разрабатывалась «конкурентоспобной».

До этого Минфин сообщил, что прогрессивная шкала по НДФЛ в России составит от 15% до 22%.

При доходе от 5 млн до 20 млн рублей НДФЛ составит 18%, от 20 млн до 50 млн рублей – 20%. Россияне, у которых доход превышает 50 млн рублей, будут платить 22% налога.

В пресс-службе министерства пояснили, что подавляющего большинства граждан налоговые изменения не коснутся: из 64 млн работающих россиян новая шкала затронет только 2 млн человек с доходом от 2,4 млн рублей в год или 200 тыс. рублей в месяц. Это 3,2% от работающих россиян. Остальные граждане, чей доход ниже 2,4 млн рублей в год, будут платить 13%.

Ранее правительство РФ одобрило на заседании налоговый пакет Минфина.