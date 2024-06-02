Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силуанов напомнил о наказании за уход от НДФЛ

Глава Минфина Силуанов: россияне не начнут уходить от НДФЛ после его повышения

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов выразил убежденность в том, что россияне не начнут уходить от уплаты налогов после их повышения из-за введения прогрессивного НДФЛ. Его слова приводит Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная, мне кажется, что вряд ли это произойдет», — подчеркнул министр.

При этом Силуанов напомнил, что новая налоговая система разрабатывалась «конкурентоспобной».

До этого Минфин сообщил, что прогрессивная шкала по НДФЛ в России составит от 15% до 22%.

При доходе от 5 млн до 20 млн рублей НДФЛ составит 18%, от 20 млн до 50 млн рублей – 20%. Россияне, у которых доход превышает 50 млн рублей, будут платить 22% налога.

В пресс-службе министерства пояснили, что подавляющего большинства граждан налоговые изменения не коснутся: из 64 млн работающих россиян новая шкала затронет только 2 млн человек с доходом от 2,4 млн рублей в год или 200 тыс. рублей в месяц. Это 3,2% от работающих россиян. Остальные граждане, чей доход ниже 2,4 млн рублей в год, будут платить 13%.

Ранее правительство РФ одобрило на заседании налоговый пакет Минфина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами