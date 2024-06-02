Очевидцы сообщили о взрывах и пожаре на нефтезаводе в Ухте

В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы правительства Республики Коми.

По данным администрации, возгорание произошло в одном из резервуаров ухтинского предприятия, находящемся в 4 км от города. В данный момент его тушат 74 спасателя при поддержке 22 единиц спецтехники.

Как пишет Telegram-канал «Сыктывкар №1», перед началом пожара очевидцы слышали взрывы на территории НПЗ. По неофициальной информации, инцидент не обошелся без летальных случаев.

19 мая ВСУ запустили более 60 беспилотников по территории России. Шесть дронов атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани, после чего предприятие вынужденно приостановило работу. Это уже не первая атака на Славянский нефтезавод, ранее ВСУ целились в резервуарный парк. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

С начала 2024 года участились атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, в мае они были нацелены на НПЗ в Калужской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и ряде других регионов. По словам вице-премьера Александра Новака, обеспечить 100%-ную защиту объектов ТЭК невозможно.

Ранее в Краснодарском крае нашли повреждения на НПЗ после атаки БПЛА.