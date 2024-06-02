Вооруженные силы Украины могут потерпеть поражение на фронте к августу текущего года, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он напомнил свой же прогноз о том, что украинский конфликт может закончиться уже в июне, и сказал, что пока остается при своем мнении.

«В свете того, что мы видим, крах может наступить уже скоро. Они [ВСУ] могут продержаться до августа», — предположил Джонсон.

Экс-сотрудник ЦРУ напомнил, что в настоящее время украинским войскам не хватает личного состава, чтобы успешно противостоять ВС РФ на всех участках фронта, а приходящие в ряды армии новобранцы не имеют необходимой подготовки.

31 мая сообщалось, что президент США Джо Байден якобы тайно разрешил Украине применять американское оружие для атак по целям на территории России. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что такое решение говорит о «взбешенности Запада».

Ранее Минобороны РФ назвало суточные потери ВСУ в зоне российской группировки войск «Днепр».