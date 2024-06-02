Трамп заявил о наличии у него конкретного плана урегулирования конфликта на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания он урегулирует конфликт на Украине в соответствии со своим планом. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«У меня есть конкретный план, как с этим [конфликтом] покончить. Я не могу сказать вам деталей <…>, но я положу этому конец», — сказал политик.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский опасается избрания Трампа президентом США, поскольку в таком случае новый глава Белого дома может договорится с Россией о завершении военного конфликта за счет Киева. По словам украинского лидера, даже если Трамп добьется от российского президента Владимира Путина положительной реакции на предложение урегулировать конфликт, жители Украины не станут с этим мириться. Если новый президент США прекратит оказывать помощь украинским войскам в ответ на отказ Киева от компромисса с Москвой, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продолжать боевые действия, подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Байден хочет заморозить конфликт на Украине перед выборами в США.