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Жена Джигана назвала его хейтером реалити-шоу

Модель Самойлова призналась, что Джиган не хотел ехать на реалити-шоу

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samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Оксана Самойлова призналась в проекте «УТРО. ТНТ», что изначально ее муж, рэпер Джиган, не хотел принимать участие в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение».

Самойлова объяснила, что Джиган — «хейтер» всех реалити-шоу. По словам модели, ее муж никогда не видел себя в формате таких проектов или же «ненавидел» себя в таком. Она назвала реалити-шоу «страшным сном» для рэпера. Несмотря на неприязнь супруга к подобным передачам, сама блогерша решила принять участие в «Выжить в Дубае. Возвращение».

«Я просто поставила его перед фактом, что точно еду, и он такой: «Ладно, тогда я тоже поеду». До момента вылета он молился, чтобы отменили рейс, чтобы что-то произошло, чтобы мы не поехали», — вспомнила модель.

Самойлова отметила, что после участия в шоу Джиган изменил свое отношение к таким передачам. Более того, артист остался в восторге от проекта.

«По итогу он испытал те же самые эмоции, что и я. Он говорит: «В жизни никогда столько дней подряд так не веселился». Этот сезон будет пиком юмора», — поделилась блогерша.

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