Врач назвала возможную причину слабости и болей в суставах

Наличие болей в суставах, рисунка в виде бабочки на лице, общая слабость или субфебрильная температура — повод обратиться к ревматологу для исключения системной красной волчанки. Об этом aif.ru рассказала врач-ревматолог Яна Лейнеман.

Системная красная волчанка (СКВ) — это аутоиммунное заболевание, которым женщины болеют в 8–10 раз чаще, чем мужчины. Однако у мужчин болезнь проявляется позднее и течет более тяжело.

Диагностировать СКВ бывает сложно из-за разнообразных признаков. Один из симптомов — не проходящие после простуды боли в суставах, общая слабость, субфебрильная температура (37-38 градусов). Наличие боли и припухлости в суставах, а также похожего на бабочку рисунка на лице — также симптомы СКВ. Часто у больных наблюдаются жалобы со стороны нескольких систем органов: например, со стороны ЖКТ и суставов, сердца и ЖКТ, и так далее.

«Помимо неспецифических симптомов, о которых упоминалось выше, таких, как общая слабость, выраженная усталость, похудание, субфебрилитет, еще одним признаком могут быть проблемы с наступлением и вынашиванием беременности», — добавила врач.

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