Премьер-министр ЦАР Молуа отправился в РФ

Премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа отправился в РФ, чтобы принять участие в XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского посольства в Банги.

В заявлении отмечается, что самолет главы правительства вылетел из столичного аэропорта 2 июня. Проводить политика приехал временный поверенный в делах РФ в республике Геннадий Доминяк.

ПМЭФ-2024 пройдет в период с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. В этот раз в качестве главной темы форума была названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

К текущему моменту участие в мероприятии подтвердили 20 500 представителей 136 государств и территорий мира. Из них 3500 человек — сотрудники различных СМИ. Также ожидается участие президента Боливии Луиса Арсе, главы Республики Сербской Милорада Додика и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

2 июня журналист Павел Зарубин сообщил, что российский лидер Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума. Мероприятие состоится 7 июня.

Ранее депутаты оппозиционного молдавского блока «Победа» анонсировали участие в ПМЭФ-2024.