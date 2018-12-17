Основатель The Prodigy черпал вдохновение для нового альбома в Москве

Основатель группы The Prodigy Лиам Хоулетт заявил, что вдохновение для некоторых треков нового альбома он получил при очередном посещении. Об этом сообщает газета «Известия».

По его словам, новый альбом группы No Tourists повествует о «поиске реальности».

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Он также добавил, что ему нравиться выступать в России.

Хоулетт подчеркнул, что играя в России, «чувствуешь реальность».

Ранее сообщалось, что группа The Prodigy снова приедет в Россию.