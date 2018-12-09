Директору Эрмитажа вручили французский знак отличия

<img src="">

Посол Франции в России Сильви Берманн вручила генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому знак отличия командора Ордена искусств и литературы, передает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Сообщается, что орден был вручен во время торжественной церемонии в Георгиевском зале Зимнего дворца по случаю Дня небесного покровителя русского воинства — Святого Георгия.

Реклама

«В ходе торжественной церемонии Сильви Берманн от имени президента Французской Республики Эммануэля Макрона вручила генеральному директору Государственного Эрмитажа почетную награду — знак отличия командора Ордена искусств и литературы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, генеральный директор Эрмитажа сегодня, 9 декабря, празднует свой день рождения.

Ранее сообщалось, что популярная песня стала гимном «Эрмитажа».