Стали известны подробности о состоянии раненой певицы Омарасхабовой

Дагестанская певица Машидат Омарасхабова, которую ранили в Махачкале, находится в реанимации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава республики.

Отмечается, что состояние артистки тяжелое.

«Она находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Ее прооперировали, сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил Омарасхабову из огнестрельного оружия.