Недовольные сатанисты договорились с Netflix

Группа американских сатанистов под названием «Храм Сатаны» уладила конфликт со стриминговым сервисом Netflix и студией Warner Bros, сообщает The Guardian.

Ранее сатанисты возмущались, что в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины» использовано изображение козлоподобного божества Бафомета, якобы скопированное со стоящей в храме статуи. Против сервиса и студии был подан иск, но до суда стороны дело решили не доводить, договорившись полюбовно.

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«Уникальные элементы статуи Бафомета упомянуты в титрах уже отснятых эпизодов. Остальные условия соглашения конфиденциальны», — говорится в официальном сообщении «Храма Сатаны».

Ранее религиозная организация «Американская церковь Сатаны» открестилась от иска, назвав «Храм Сатаны» политической группой».