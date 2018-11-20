Стали известны дата и место похорон Эймунтаса Някрошюса
Литовского театрального режиссера Эймунтаса Някрошюса похоронят в его родном городе Шилува 22 ноября, передает РИА «Новости».
О месте похорон сообщил композитор и друг покойного Фаустас Латенас. «Прощание с Някрошюсом пройдет завтра в Вильнюсе, в театральной компании, которой он руководил», — пояснил Латенас, добавив, что 22 ноября рано утром тело режиссера отвезут в его родной город Шилува, где и состоятся похороны.
Реклама
Някрошюс умер после экстренной госпитализации в ночь на 20 ноября, не дожив суток до своего 66-го дня рождения.
Эймунтас Някрошюс за свою театральную карьеру поставил около трех десятков драматических и оперных спектаклей в Литве и разных странах мира, в частности, не раз работал над своими постановками в России.