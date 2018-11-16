Убийца Джона Леннона заговорил о стыде

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Марк Дэвид Чепмен, убийца одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона, заявил в суде, что с каждым годом чувствует «все больше стыда» от того, что застрелил музыканта. Об этом пишет таблоид Daily Mail со ссылкой на расшифровку слушаний по условно-досрочному освобождению.

Слушания прошли в августе нынешнего года. Тогда комиссия в десятый раз подряд отказалась выпускать Чепмена на свободу.

На заседании убийца заявил, что желал смерти Леннона, однако не хотел, чтобы он «страдал» и поэтому использовал экспансивные пули. Чепмен подчеркнул, что каждый год чувствует «все больше стыда» от своего поступка.