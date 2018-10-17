Режиссер новой «Суспирии» экранизирует альбом Боба Дилана
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, который известен работой над фильмами «Назови меня своим именем» и «Суспирия», перенесет на экран альбом Боба Дилана. Об этом пишет The New Yorker.
Отмечается, что речь идет об альбоме «Blood on the Tracks», который был выпущен в 1975 году. Действие картины будет происходить в 70-е года и коснется нескольких лет. Автором сценария выступит Ричард ЛаГравенес (Мосты округа Мэдисон», «Париж, я люблю тебя»).
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По словам ЛаГравенеса, его вдохновляют песни альбома о любви, изменах и неудачных отношениях.
Ранее сообщалось, что звезда «50 оттенков серого» стала рыжей балериной в трейлере «Суспирии».