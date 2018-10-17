Режиссер новой «Суспирии» экранизирует альбом Боба Дилана

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, который известен работой над фильмами «Назови меня своим именем» и «Суспирия», перенесет на экран альбом Боба Дилана. Об этом пишет The New Yorker.

Отмечается, что речь идет об альбоме «Blood on the Tracks», который был выпущен в 1975 году. Действие картины будет происходить в 70-е года и коснется нескольких лет. Автором сценария выступит Ричард ЛаГравенес (Мосты округа Мэдисон», «Париж, я люблю тебя»).

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По словам ЛаГравенеса, его вдохновляют песни альбома о любви, изменах и неудачных отношениях.

Ранее сообщалось, что звезда «50 оттенков серого» стала рыжей балериной в трейлере «Суспирии».