Бузова бросила сражавшегося за ее сердце сыровара

Звезда реалити Ольга Бузова рассталась с победителем телепроекта «Замуж за Бузову», бизнесменом-сыроваром Денисом Лебедевым.

Как пишет kp.ru со ссылкой на собственный источник, съемки шоу закончились еще летом, и с тех пор любовных отношений между Бузовой и Лебедевым не было.

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«Бузовой эти отношения оказались не нужны. Но, вроде бы, Ольга собиралась снять Дениса в клипе на одну из своих песен. Сложилось или нет, не знаю», — пояснила знакомая Лебедева.

Победитель шоу «Замуж за Бузову» стал известен 14 октября. Денис Лебедев надел на руку телеведущей дорогое кольцо, однако позже в комментариях в собственном инстаграме Бузова намекнула на то, что отношения не сложились.