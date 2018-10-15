Турчак потребовал от Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник»
Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак потребовал от министра культуры Владимира Мединского не выдавать прокатное удостоверение «фильму» «Праздник» режиссера Алексея Красовского, который в жанре черной комедии показывает трагические события времен блокады Ленинграда, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии «Единая Россия».
«Сейчас говорю не как политик, а как ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город на Неве. Съемки такого «фильма» – это глумление над историей нашего народа», — сказал Турчак.
Он добавил, что есть темы, над которыми нельзя шутить.
«Я обращаюсь к главе Минкультуры Владимиру Мединскому с требованием ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение данной «картине», – заявил Турчак.
Он добавил, что превращать человеческую трагедию в фарс и комедию – это не искусство, а кощунство за гранью человеческого понимания. Турчак также напомнил, что в ходе блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек.