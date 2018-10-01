Умер Ярема Гоян

Известный украинский писатель Ярема Гоян скончался на 79-м году жизни, сообщает «112 Украина» .

Отмечается, что в последнее время он сильно болел.

«Коллектив Госкомтелерадио искренне скорбит по поводу смерти бывшего директора Национального издательства детской литературы «Радуга», лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко - Яремы Петровича Гояна», — говорится в сообщении.

С 1987 года Ярема Гоян возглавлял издательство детской литературы «Радуга». Под его руководством «Радуга» издавала в советские времена Стуса, Шевченко и других украинских писателей.