Стало известно новое место прощания с Иосифом Кобзоном
Стало известно новое место прощания с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, скончавшимся 30 августа в Москве.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя артиста Варвару Виноградову, прощание пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября.
Оно начнется в 10.00. После артиста похоронят на Востряковском кладбище рядом с местом, где покоится его мать.
Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал, что церемония прощания с народным артистом СССР и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном запланирована на 2 сентября и пройдет в колонном зале Дома Союзов.