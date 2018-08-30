Стало известно новое место прощания с Иосифом Кобзоном

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Стало известно новое место прощания с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, скончавшимся 30 августа в Москве.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя артиста Варвару Виноградову, прощание пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября.

Оно начнется в 10.00. После артиста похоронят на Востряковском кладбище рядом с местом, где покоится его мать.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал, что церемония прощания с народным артистом СССР и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном запланирована на 2 сентября и пройдет в колонном зале Дома Союзов.