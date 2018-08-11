Джим Керри высмеял планы Трампа по созданию космических войск

Американский актер Джим Керри опубликовал в своем твиттере карикатуру, высмеивающую планы президента США Дональда Трампа по созданию космических войск.

«Ваше президентство все менее популярно? Тогда взывайте к космическим силам! Вперед за пределы глупости!» — написал он.

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Ранее Джим Керри нарисовал президента США Дональда Трампа, избивающего маленького ребенка на обложке журнала Time — так он отреагировал на настоящую обложку издания, на которую был помещен коллаж из фотографий Трампа и плачущей маленькой мексиканки.

На обложке Time было написано «Добро пожаловать в Америку», на рисунке Керри — «Вот твои правовые гарантии».