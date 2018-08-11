Кустурица посвятил песню Шойгу
Сербский режиссер Эмир Кустурица посвятил песню министру обороны России Сергею Шойгу как главному идейному вдохновителю Армейских международных игр на церемонии закрытия соревнований, передает РИА «Новости».
«Много раз в жизни я видел, как люди стреляют и людей убивают. Благодаря моему другу Сергею Кужугетовичу Шойгу сделана олимпиада, где стреляют и не убивают. Песня «Команданте» посвящена моему другу Сергею Шойгу», — сказал Кустурица на русском языке.
Реклама
Он исполнил композицию в сопровождении The no smoking orchestra.
Официальная церемония закрытия АрМИ-2018 началась в парке «Патриот». Соревнования стартовали 28 июля. В 28 конкурсах, входящих в программу игр, приняли участие 189 команд из 32 стран, в том числе команда военнослужащих Сербии.