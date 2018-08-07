В сети появился трейлер сериала «Маньяк» с Эммой Стоун
В сети появился трейлер сериала «Маньяк» с актрисой Эммой Стоун.
Видеоролик был опубликован на канале стримингового сервиса Netflix в Youtube.
Режиссером многосерийного фильма стал Кэри Фукунага, ранее известный по сериалу «Настоящий детектив».
Ранее сообщалось, что опубликован первый ролик сериала «Маньяк». В ролике Эмма Стоун и Джона Хилл глядят друг на друга, сидя по разные стороны стола. Хилл в ремейке одноименного норвежского сериала сыграл живущего в своих фантазиях и всегда молчащего пациента психиатрической клиники.
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Стоун предстанет в сериале в роли новой сотрудницы больницы, которая попытается вытащить пациента из его придуманного мира.
Сериал «Маньяк» будет опубликован на стриминговом сервисе 21 сентября.