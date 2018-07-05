Гитарист и автор песен «Морального кодекса» госпитализирован

Гитарист группа «Моральный кодекс» Николай Девлет‐Кильдеев попал в больницу, сообщает телеканал «360» со ссылкой на администратора группы Ирину.

По словам администратора, сейчас с Девлет-Кильдеевым «все нормально» и его состояние оценивается как стабильное. «Он переведен из реанимации в палату» — поделилась Ирина.

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Известно, что музыканту была сделана операция и потребуется некоторое время на реабилитацию музыканта. После выздоровления Девлет-Кильдеев планирует вернуться к музыкальной деятельности.

Николай Девлет-Кильдеев — автор большинства песен «Морального кодекса». Также сотрудничал с коллективами «Любэ» и «Сплин», принимал участие в создании песен Александра Иванова и др.