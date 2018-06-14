Стала известна дата прощания с Говорухиным

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Прощание с российским режиссером Станиславом Говорухиным состоится в субботу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Кто хочет проститься с Говорухиным, могут это сделать в субботу с 9 часов. Более подробную информацию мы в течение сегодняшнего дня доведем до фракций», — пояснил Володин на заседании.

Станислав Говорухин — депутат Госдумы, актер, сценарист, режиссер, автор фильмов «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», «Конец прекрасной эпохи» и т.д.

О том, что 82-летний Говорухин скончался, стало известно утром 14 июня. Он умер в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни. Днем ранее СМИ сообщили об ухудшении самочувствия режиссера.