Стала известна дата прощания с Говорухиным
Прощание с российским режиссером Станиславом Говорухиным состоится в субботу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение спикера Госдумы Вячеслава Володина.
«Кто хочет проститься с Говорухиным, могут это сделать в субботу с 9 часов. Более подробную информацию мы в течение сегодняшнего дня доведем до фракций», — пояснил Володин на заседании.
Станислав Говорухин — депутат Госдумы, актер, сценарист, режиссер, автор фильмов «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», «Конец прекрасной эпохи» и т.д.
О том, что 82-летний Говорухин скончался, стало известно утром 14 июня. Он умер в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни. Днем ранее СМИ сообщили об ухудшении самочувствия режиссера.