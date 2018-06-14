Толстой о Говорухине: он не боялся говорить правду
Зампредседателя Госдумы Петр Толстой выразил соболезнования родным и близким скончавшегося режиссера и председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина.
В беседе с НСН Толстой отметил, что Говорухин был очень цельным, мужественным человеком, который до последнего дня боролся с болезнью.
«Он был человеком неравнодушным, человеком своей позиции, никогда не боявшимся говорить правду. Именно эти его качества стали причиной того, что именно он возглавил президентское движение «Общероссийский народный фронт», в свое время возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина», — поделился Толстой.
Петр Толстой также отметил, что Станислав Говорухин планировал вернуться на работу после болезни.
О смерти 82-летнего Станислава Говорухина, режиссера фильмов «Ворошиловский стрелок», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века» и др., стало известно утром 14 июня.