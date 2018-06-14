Толстой о Говорухине: он не боялся говорить правду

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Зампредседателя Госдумы Петр Толстой выразил соболезнования родным и близким скончавшегося режиссера и председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина.

В беседе с НСН Толстой отметил, что Говорухин был очень цельным, мужественным человеком, который до последнего дня боролся с болезнью.

«Он был человеком неравнодушным, человеком своей позиции, никогда не боявшимся говорить правду. Именно эти его качества стали причиной того, что именно он возглавил президентское движение «Общероссийский народный фронт», в свое время возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина», — поделился Толстой.

Петр Толстой также отметил, что Станислав Говорухин планировал вернуться на работу после болезни.

О смерти 82-летнего Станислава Говорухина, режиссера фильмов «Ворошиловский стрелок», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века» и др., стало известно утром 14 июня.