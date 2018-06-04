Последний фильм Глаголевой выйдет в прокат осенью

Последний фильм актрисы и режиссера Веры Глаголевой «Не чужие» покажут в российских кинотеатрах осенью 2018 года, пишет ТАСС со ссылкой на представителя прокатчика картины Анатолия Сергеева.

По словам Сергеева, фильм выйдет в прокат в октябре-ноябре 2018 года, а точные даты будут зависеть от фестивальной судьбы картины.

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Продюсер картины Наталья Иванова рассказала, что в основу сюжета «Не чужих» легла пьеса Ольги Погодиной-Кузминой. «После фильма «Две женщины» мы с Верой начали думать, что делать дальше. Я предложила пьесу Ольги Погодиной-Кузминой «Глиняная яма», Вера прочитала, сказала: «Нет, не мое, делать это не буду». Но позже она решила вернуться к пьесе», — поделилась продюсер, добавив, что Глаголева убрала из истории «чернуху».

Первый показ ленты состоялся на сочинском кинофестивале «Кинотавр» 3 июня, тогда же Глаголева посмертно была удостоена приза «Актрисе и режиссеру, научившему нас стремлению к мечте». Фильм смонтировала сама режиссер, но доделывали картину уже без нее — Глаголева скончалась 16 августа 2017 года.

Действие фильма разворачивается в русской глубинке, в центре сюжета — отношения двоих сестер из глубинки с молодым человеком из Средней Азии.