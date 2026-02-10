Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Наука

В России предложили заменить антибиотики в животноводстве гастропротекторами

СПбГУВМ: гастропротекторы могут частично заменить антибиотики в животноводстве
Shutterstock

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) доказали, что гастропротекторы могут частично заменить антибиотики в промышленном животноводстве. Об этом «Газете.Ru» рассказали в университете.

Частота встречаемости гастритов у сельскохозяйственных животных за два года выросла на четверть, и стандартные методы лечения не всегда эффективны. Ключевыми факторами риска являются скармливание кормов, пораженных микотоксинами, и использование низкокачественных побочных продуктов переработки. Ситуацию усугубляет концентратный тип кормления (свыше 50% рациона), который провоцирует метаболические нарушения и дисфункцию пищеварительного тракта. Соматические и зоогигиенические нарушения усугубляются воздействием стресс-факторов.

Из-за нарушения в работе ЖКТ у скота падают удои, снижается привес, растет выбытие поголовья. До сих пор многие хозяйства полагались на симптоматическое лечение или антибиотики, которые не решали проблему воспаления слизистой желудка. Теперь ученые предлагают использовать гастропротекторы, которые действуют направленно — они не просто снимают симптомы, а восстанавливают поврежденные ткани.

Аспирант СПбГУВМ Владимир Ефимов провел клинические испытания нового ветеринарного гастропротектора на 650 животных, сравнивая его с аналогами ветеринарного фармацевтического рынка, и доказал эффективность.

Ученый сравнил два гастропротектора — омепразол и сукральфат. Омепразол снижает выработку соляной кислоты в желудке, защищая слизистую от повреждения. Сукральфат действует иначе — он образует защитную пленку на воспаленных участках и помогает тканям восстановиться. Для сравнения был использован новый комплексный препарат «Диоктивет», при создании которого были учтены все механизмы развития патологии. Его основная функция — обеспечение протективной функции слизистой оболочки ЖКТ.

Исследование показало, что «Диоктивет» оказался самым эффективным средством. Его использование позволяет снизить использование антибиотиков и исключить полипрагмазию, а значит и нагрузку на печень, возможные побочные эффекты и лекарственные осложнения.

Ранее ученые определили механизм, из-за которого грипп у беременных опасен для плода.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!