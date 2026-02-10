В России предложили заменить антибиотики в животноводстве гастропротекторами

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) доказали, что гастропротекторы могут частично заменить антибиотики в промышленном животноводстве. Об этом «Газете.Ru» рассказали в университете.

Частота встречаемости гастритов у сельскохозяйственных животных за два года выросла на четверть, и стандартные методы лечения не всегда эффективны. Ключевыми факторами риска являются скармливание кормов, пораженных микотоксинами, и использование низкокачественных побочных продуктов переработки. Ситуацию усугубляет концентратный тип кормления (свыше 50% рациона), который провоцирует метаболические нарушения и дисфункцию пищеварительного тракта. Соматические и зоогигиенические нарушения усугубляются воздействием стресс-факторов.

Из-за нарушения в работе ЖКТ у скота падают удои, снижается привес, растет выбытие поголовья. До сих пор многие хозяйства полагались на симптоматическое лечение или антибиотики, которые не решали проблему воспаления слизистой желудка. Теперь ученые предлагают использовать гастропротекторы, которые действуют направленно — они не просто снимают симптомы, а восстанавливают поврежденные ткани.

Аспирант СПбГУВМ Владимир Ефимов провел клинические испытания нового ветеринарного гастропротектора на 650 животных, сравнивая его с аналогами ветеринарного фармацевтического рынка, и доказал эффективность.

Ученый сравнил два гастропротектора — омепразол и сукральфат. Омепразол снижает выработку соляной кислоты в желудке, защищая слизистую от повреждения. Сукральфат действует иначе — он образует защитную пленку на воспаленных участках и помогает тканям восстановиться. Для сравнения был использован новый комплексный препарат «Диоктивет», при создании которого были учтены все механизмы развития патологии. Его основная функция — обеспечение протективной функции слизистой оболочки ЖКТ.

Исследование показало, что «Диоктивет» оказался самым эффективным средством. Его использование позволяет снизить использование антибиотиков и исключить полипрагмазию, а значит и нагрузку на печень, возможные побочные эффекты и лекарственные осложнения.

Ранее ученые определили механизм, из-за которого грипп у беременных опасен для плода.