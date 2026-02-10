В США работают над программой по защите от радиационных и ядерных угроз

США готовят масштабный контракт на создание лекарств от облучения

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) запускает программу по разработке медицинских средств защиты от радиационных и ядерных угроз. NIAID намерен заключить долгосрочный контракт на создание препаратов, способных бороться с тяжелыми поражениями органов, вызванными облучением, говорится на сайте управления закупками США.

Цель института – найти компании, обладающие потенциалом для разработки средств, защищающих от воздействия радиации. Причиной для запуска программы стали усиливающиеся опасения относительно потенциального использования радиологического или ядерного оружия. Рассматриваются различные сценарии, включая атаки на ядерные объекты, применение «грязных бомб» и намеренное загрязнение радиацией общественных мест, водных ресурсов и продуктов питания.

В официальных документах подчеркивается «настоятельная потребность» в инструментах для борьбы с острой лучевой болезнью. Особое внимание уделяется разработке стратегий лечения «многоорганных поражений» и восстановлению функций жизненно важных органов после воздействия радиации.

Программа NIAID не направлена на проведение фундаментальных научных исследований. Вместо этого, власти планируют использовать существующие многообещающие разработки, созданные бизнесом и научными учреждениями.

Ранее в России создали эффективный биосорбент для очистки воды от радиации.