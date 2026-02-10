Специалисты рекомендовали россиянам контролировать пенсионные накопления

Соцфонд: следует контролировать пенсионные накопления еще до выхода на пенсию

Россиянам следует контролировать пенсионные накопления еще до выхода на пенсию и запрашивать выписку из лицевого счета, чтобы дополнить при необходимости информацию. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Соцфонда.

«Специалисты Социального фонда рекомендуют периодически запрашивать выписку для контроля накоплений и, если недостает какой-то информации, обращаться к работодателю», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заказать выписку можно на портале «Госуслуги» в разделе «Пенсия и пособия», онлайн-документ придет в личный кабинет.

«Чтобы гражданам было удобнее следить за своим пенсионным счетом, Соцфонд проактивно информирует мужчин от 45 лет и женщин после 40 лет о том, в каком объеме складывается их пенсия. Затем уведомления приходят раз в три года», - заключили в ведомстве.

До этого россиянам рассказали, как выстроить рабочую пенсионную стратегию на 20–30 лет вперед. Для этого, по информации эксперта, необходимо откладывать сумму от 5 до 10 тысяч рублей в месяц. Так, за 25 лет эти вложения могут вырасти до капитала, сопоставимого с сегодняшней средней зарплатой

Ранее россияне рассказали, в каком возрасте хотели бы выйти на пенсию.