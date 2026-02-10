Юрист Шестрякова рассказала о наказании работодателя за невыплату премии

Несоблюдение сроков выплаты премий сотрудникам может привести к штрафам для работодателей, вплоть до 50 тыс. рублей. Об этом РИА Новости заявила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета им. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова.

По словам Шестеряковой, за задержку или неполную выплату заработной платы и других выплат, предусмотренных трудовыми отношениями, предусмотрено административное наказание. Должностным лицам грозит предупреждение или штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям – от 1 до 5 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 30 до 50 тыс. рублей.

Эксперт подчеркнула, что системы премирования, доплат и надбавок стимулирующего характера регламентируются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, которые разрабатываются в соответствии с трудовым законодательством и другими нормативными актами.

По словам профессора, при определении видов, размеров и условий выплаты премий необходимо учитывать качество и эффективность работы сотрудников. Наличие дисциплинарного взыскания у работника может повлиять на размер премии, но такое уменьшение не должно приводить к снижению месячной заработной платы более чем на 20%.

