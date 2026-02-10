Размер шрифта
Дочь Тутберидзе пробилась в финальную часть Олимпиады

Фигуристы из Франции Фурнье Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец на Олимпиаде
Amanda Perobelli/Reuters

Дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду вместе со своим супругом Глебом Смолкиным, — показала свой ритм-танец в индивидуальном турнире на зимних Олимпийских играх в Милане — 2026.

Пара Дэвис и Смолкина набрала 77,15 балла, заняла 13-е место и прошла в финальную часть турнира, где 20 лучших дуэтов выступят с произвольным танцем и решат судьбу медалей. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Первое место по итогам ритм-танца заняли французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, которые катаются вместе всего один сезон. Они набрали 90,18 балла.

На втором месте оказались американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, которые получили от судей 89,72 балла, — всего на 0,46 очка меньше, чем французы.

На третьей строчке расположились канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Они набрали 86,18 балла.

Судьба медалей в индивидуальном турнире танцевальных дуэтов решится в среду, 11 февраля, когда состоится произвольный танец. Начало соревнований — в 21.30 по московскому времени.

Ранее ученицу Тутберидзе отказались называть фавориткой Олимпиады.
 
