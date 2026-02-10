Размер шрифта
Общество

Стало известно о мошеннической схеме с «долгами родственников»

РИА Новости: мошенники крадут деньги, применяя схему с «долгами родственников»
Мошенники похищают деньги, убеждая россиян, что их родственники являются должниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников банков, заявляют, что у их родственников есть задолженность и просят «оказать помощь» в погашении долгов. При этом аферисты находятся в курсе родственных связей и называют правильные персональные данные.

Если те, кому звонят мошенники, не поддаются на уловки и не хотят переводить деньги по полученной ссылке, то злоумышленники манипулируют демагогическими фразами о необходимости оказания помощи родным людям, а затем угрожают передать данные родственника в «следующую инстанцию», что якобы закончится вызовом в суд.

9 февраля стало известно, что мошенники снова начали обзванивать россиян от имени поликлиник.

В этот же день сообщалось, что мошенники используют схему с записью на диспансеризацию для обмана россиян.

Ранее в Госдуме определили дату обсуждения второго пакета мер против мошенников.
 
