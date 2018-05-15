Малобродского выписали из больницы

Экс-директора театра «Гоголь-центр» и фигуранта дела «Седьмой студии» выпустили из больницы, передает РИА «Новости» слова источника в городской клинической больнице имени Ерамишанцева.

«Да, он выписан сегодня», — сказал источник.

Ранее в больнице рассказывали о состоянии Малобродского: источник сообщал, что он находился в кардиологии в состоянии средней тяжести.

Также ранее сообщалось, что Следственный комитет России принял решение отпустить Малобродского под подписку о невыезде. Данное решение следователи приняли, исходя из состояния здоровья бывшего директора, а также его возраста.